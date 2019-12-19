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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:00+0300
https://ria.ru/20191219/1562599729.html
Индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года, заявил Путин
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/94/1562599403_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_77da79c693be8d3d33f6c85120a6c40d.jpg
РИА Новости

Индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года, заявил Путин

16:15 19.12.2019 (обновлено: 17:00 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится и даже не обсуждается, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
"Никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было сделано до этого, пенсионеров действующих никак не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров, пенсии", - сказал он.
Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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