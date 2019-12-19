Путин заявил, что нового повышения пенсионного возраста не предвидится

"Никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было сделано до этого, пенсионеров действующих никак не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров, пенсии", - сказал он.

Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.