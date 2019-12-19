В Ватикане установили крест в память о погибших мигрантах

ВАТИКАН, 19 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Крест в память о погибших мигрантах и беженцах был установлен в четверг по указанию Крест в память о погибших мигрантах и беженцах был установлен в четверг по указанию папы Римского Франциска у входа в Апостольский дворец Ватикана

Глава Римско-католической церкви напомнил в этой связи, что "в христианской традиции крест является символом страдания и жертвы и в то же время - искупления и спасения".

"Этот крест люминесцентный: он призван поддерживать нашу веру в Воскресение, в триумф Христа над смертью. И неизвестный мигрант, умерший с надеждой на новую жизнь, является участником этой победы", - подчеркнул папа Франциск.

Открытие памятного знака состоялось после встречи понтифика с группой беженцев, недавно прибывших в Рим с греческого острова Лесбос по так называемым "гуманитарным коридорам". В ходе этой встречи папе Франциску был преподнесен найденный 3 июля в Средиземном море спасательный жилет, принадлежавший одному из погибших мигрантов.

"Никто не знает, кто это был и откуда прибыл… Мы находимся перед лицом еще одной смерти, вызванной несправедливостью. Потому что это несправедливость вынуждает многих мигрантов покидать свою землю. Это несправедливость заставляет их пересекать пустыни и переносить домогательства и пытки в лагерях заключения. Это несправедливость отвергает их и приводит к их смерти в море", - заявил папа Римский.

По мнению понтифика, ни закрытие европейских портов для судов НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, ни попытки заблокировать потолки беженцев в Европу не позволят решить миграционную проблему. Он призвал предпринять серьезные усилия по освобождению мигрантов, находящихся в лагерях заключения в Ливии, и продолжать спасать беженцев.

Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам. Ранее он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу.