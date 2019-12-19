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Религия и мировоззрение
2019-12-19T16:18+0300
https://ria.ru/20191219/1562599590.html
В Ватикане установили крест в память о погибших мигрантах
https://cdn23.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_0:36:3066:1761_1036x0_80_0_0_15bdad6664b39f4944c794c5f707465e.jpg
РИА Новости

В Ватикане установили крест в память о погибших мигрантах

16:12 19.12.2019 (обновлено: 16:18 19.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВатикан
Ватикан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАТИКАН, 19 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Крест в память о погибших мигрантах и беженцах был установлен в четверг по указанию папы Римского Франциска у входа в Апостольский дворец Ватикана.
Глава Римско-католической церкви напомнил в этой связи, что "в христианской традиции крест является символом страдания и жертвы и в то же время - искупления и спасения".
"Этот крест люминесцентный: он призван поддерживать нашу веру в Воскресение, в триумф Христа над смертью. И неизвестный мигрант, умерший с надеждой на новую жизнь, является участником этой победы", - подчеркнул папа Франциск.
Открытие памятного знака состоялось после встречи понтифика с группой беженцев, недавно прибывших в Рим с греческого острова Лесбос по так называемым "гуманитарным коридорам". В ходе этой встречи папе Франциску был преподнесен найденный 3 июля в Средиземном море спасательный жилет, принадлежавший одному из погибших мигрантов.
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"Никто не знает, кто это был и откуда прибыл… Мы находимся перед лицом еще одной смерти, вызванной несправедливостью. Потому что это несправедливость вынуждает многих мигрантов покидать свою землю. Это несправедливость заставляет их пересекать пустыни и переносить домогательства и пытки в лагерях заключения. Это несправедливость отвергает их и приводит к их смерти в море", - заявил папа Римский.
По мнению понтифика, ни закрытие европейских портов для судов НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, ни попытки заблокировать потолки беженцев в Европу не позволят решить миграционную проблему. Он призвал предпринять серьезные усилия по освобождению мигрантов, находящихся в лагерях заключения в Ливии, и продолжать спасать беженцев.
Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам. Ранее он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу.
В апреле 2016 года понтифик побывал на Лесбосе и, возвращаясь в Ватикан, взял с собой на борт самолета двенадцать мигрантов, прибывших на греческий остров из стран Африки и Ближнего Востока. Тогда он назвал нынешний миграционный кризис "самой большой катастрофой после Второй мировой войны".
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