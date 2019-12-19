ЕС продлил санкции против России

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Совет Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.

Санкции коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Поводом для продления ограничений послужило то, что, по мнению Евросовета, Минские соглашения выполняются не в полном объеме.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и назвала язык санкций непродуктивным.