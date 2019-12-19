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ЕС продлил санкции против России
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РИА Новости

ЕС продлил санкции против России

16:12 19.12.2019 (обновлено: 17:25 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
Санкции коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
Поводом для продления ограничений послужило то, что, по мнению Евросовета, Минские соглашения выполняются не в полном объеме.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и назвала язык санкций непродуктивным.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
18 декабря, 02:42
Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
281823521
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ЕвросоюзРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Да перекройте газо- и нефтепроводы, введите тотальный запрет на импорт, не выпускайте никого на их куркорты, закройте наглухо железный занавес, о котором они так скучают, верните им их валюты, облигации и займы и займитесь наконец собственным народом, агропромышленным комплексом в дополнение к ВПК и развитием собственной страны и дружественных государств.
19 декабря, 16:29
P1Piter 1
1730014
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