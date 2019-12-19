Путин пообещал Sputnik поддержку при работе в других странах

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах, заявил в четверг президент России Российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах, заявил в четверг президент России Владимир Путин , комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

На итоговой пресс-конференции в четверг Путин отметил, что свобода распространения информации "относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира".

"Но, к сожалению, не все, видимо, действуют в этой парадигме, работают совершенно в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают. Ничего не поделаешь, мир сложен и разнообразен. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было такими методами, чтобы не повредить тоже нашим межгосударственным отношениям", - сказал Путин.

"Посмотрим, что можно сделать", - подчеркнул он.