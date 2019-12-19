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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:40+0300
https://ria.ru/20191219/1562599503.html
Путин пообещал Sputnik поддержку при работе в других странах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/62/1562596258_0:130:3168:1911_1036x0_80_0_0_8e6bc3c46e34023024223397397f68b9.jpg
РИА Новости

Путин пообещал Sputnik поддержку при работе в других странах

16:12 19.12.2019 (обновлено: 16:40 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах, заявил в четверг президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония.
Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
На итоговой пресс-конференции в четверг Путин отметил, что свобода распространения информации "относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира".
"Но, к сожалению, не все, видимо, действуют в этой парадигме, работают совершенно в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают. Ничего не поделаешь, мир сложен и разнообразен. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было такими методами, чтобы не повредить тоже нашим межгосударственным отношениям", - сказал Путин.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 16:35
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"Посмотрим, что можно сделать", - подчеркнул он.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
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