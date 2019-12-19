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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:09+0300
https://ria.ru/20191219/1562599225.html
Путин отметил важность строительства моста через Обь в ЯНАО
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/69/1562596982_0:132:3078:1863_1036x0_80_0_0_5374e0737fabc7d884784ddca6946021.jpg
РИА Новости

Путин отметил важность строительства моста через Обь в ЯНАО

16:09 19.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Строительство совмещенного моста через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - важный инфраструктурный объект, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
В конце 2018 года, выступая с ежегодным отчетом, глава региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, что "прилагаются максимальные усилия", чтобы зимой 2019 года начать строительство моста через реку Обь. Весной 2019 года Артюхов в своем Instagram заявил, что проект необходимо пересмотреть, в том числе с финансовой точки зрения. Артюхов также подчеркивал, что власти округа делают все, чтобы строительство началось как можно быстрее.
Река Обь. Архивное фото
21 августа 2018, 16:20Ямало-Ненецкий автономный округ
Строительство совмещенного моста через Обь у Салехарда начнется зимой
"Развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке... Выхватывать какой-то проект из общего контекста вряд ли целесообразно. Но мост (через реку Обь - ред.), безусловно, один из важных инфраструктурных объектов, потому что "расшивает" ситуацию в этом регионе России. Выход к железной дороге, к портам, мимо которых проходит Северный морской путь, крайне важен для нас. Это должно быть сихронизировано с объемами перевозок по этому маршруту, и соответствующим образом должна расти инфраструктура. Мы это понимаем, знаем и имеем в виду", - сказал президент.
Строительство моста через Обь, который свяжет Салехард и Лабытнанги, является частью проекта Северного широтного хода, включающего также железнодорожную магистраль, призванную связать Северную железную дорогу со Свердловской.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаДмитрий АртюховВладимир ПутинОбьРоссияЭкономика
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