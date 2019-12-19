Путин отметил важность строительства моста через Обь в ЯНАО

В конце 2018 года, выступая с ежегодным отчетом, глава региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, что "прилагаются максимальные усилия", чтобы зимой 2019 года начать строительство моста через реку Обь. Весной 2019 года Артюхов в своем Instagram заявил, что проект необходимо пересмотреть, в том числе с финансовой точки зрения. Артюхов также подчеркивал, что власти округа делают все, чтобы строительство началось как можно быстрее.

"Развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке... Выхватывать какой-то проект из общего контекста вряд ли целесообразно. Но мост (через реку Обь - ред.), безусловно, один из важных инфраструктурных объектов, потому что "расшивает" ситуацию в этом регионе России. Выход к железной дороге, к портам, мимо которых проходит Северный морской путь, крайне важен для нас. Это должно быть сихронизировано с объемами перевозок по этому маршруту, и соответствующим образом должна расти инфраструктура. Мы это понимаем, знаем и имеем в виду", - сказал президент.