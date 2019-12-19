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Кадыров заявил о готовности отдать жизнь за Россию
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РИА Новости

Кадыров заявил о готовности отдать жизнь за Россию

16:05 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 дек – РИА Новости. Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать жизнь за Россию и президента страны, после слов Владимира Путина о том, что глава Чечни до сих пор ежедневно подвергается опасности.
Ранее Путин на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров "до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме". Президент также рассказал, что, несмотря на его запрет, Рамзан Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях. Комментируя получение Рамзаном Кадыровым государственной награды, Путин отметил, что он "указов о награждении Героем России... просто так не подписывает".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 14:53Большая пресс-конференция Владимира Путина
Кадыров поблагодарил Путина за оценку деятельности его отца
"На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь, отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что для него, его семьи, рода и народа республики нет ничего дороже теплых слов о его отце. "Я считаю этот день историческим в судьбе нашего народа. Говоря об Ахмат-Хаджи, вы говорили и обо всем народе", - заметил Кадыров.
Он заверил, что нет проблемы трудиться и бороться, "когда у России есть такой президент".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 15:31Большая пресс-конференция Владимира Путина
В Чечне оценили слова Путина о Кадырове и звании Героя России
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Владимир ПутинРамзан КадыровГрозныйРоссияОбщество
Популярные комментарии
Дай бог здоровья Рамазану.
19 декабря, 16:08
сергей петров
1000004
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