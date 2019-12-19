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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Гватемалы
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РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Гватемалы

16:05 19.12.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг недалеко от побережья Гватемалы в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 12.35 по времени UTC (15.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 52 километрах к юго-западу от муниципалитета Ла-Гомера. Очаг залегал на глубине 31,2 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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Геологическая служба СШАГватемала (республика)ЗемлетрясениеВ мире
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