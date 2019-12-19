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Путин рассказал, почему присвоил Кадырову звание Героя России
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РИА Новости

Путин рассказал, почему присвоил Кадырову звание Героя России

16:05 19.12.2019 (обновлено: 16:07 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично участвует в боевых операциях, хотя это ему запрещено, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Я указов о награждении Героем России... просто так не подписываю", - добавил глава государства, комментируя получение Кадыровым этой награды.
При этом он отметил, что Кадырову можно было бы дать и звание Героя Труда за восстановление республики, но он "молодой еще, подождет".
"Смотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад... вспомните, как Грозный выглядел. Как Сталинград после Сталинградской битвы – вот именно так. А сейчас посмотрите, как он изменился", - сказал Путин.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Президент также рассказал, как познакомился с первым главой Чечни Ахматом Кадыровым.
"Он ведь пришел сам, он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией", - сказал глава государства.
По словам Путина, Ахмат Кадыров считал, что Чечне будет лучше с Россией, поскольку в стране всегда очень свободно относились к религии и укладу жизни на Кавказе.
"Вы знаете его судьбу - он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", - добавил Путин.
Президент отметил, что незадолго до гибели Ахмат Кадыров был у него, и Путин так и не может себе простить, что отпустил его в тот день.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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26011930
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