Путин рассказал, почему присвоил Кадырову звание Героя России

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров лично участвует в боевых операциях, хотя это ему запрещено, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Я указов о награждении Героем России... просто так не подписываю", - добавил глава государства, комментируя получение Кадыровым этой награды.

При этом он отметил, что Кадырову можно было бы дать и звание Героя Труда за восстановление республики, но он "молодой еще, подождет".

"Смотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад... вспомните, как Грозный выглядел. Как Сталинград после Сталинградской битвы – вот именно так. А сейчас посмотрите, как он изменился", - сказал Путин.

Президент также рассказал, как познакомился с первым главой Чечни Ахматом Кадыровым

"Он ведь пришел сам, он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией", - сказал глава государства.

По словам Путина, Ахмат Кадыров считал, что Чечне будет лучше с Россией, поскольку в стране всегда очень свободно относились к религии и укладу жизни на Кавказе.

"Вы знаете его судьбу - он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", - добавил Путин.