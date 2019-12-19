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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:34+0300
https://ria.ru/20191219/1562598518.html
Путин оценил возможность женщины стать президентом России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/74/1562597475_0:45:2916:1685_1036x0_80_0_0_c13c406409ec98a27976f37a991a8830.jpg
РИА Новости

Путин оценил возможность женщины стать президентом России

16:02 19.12.2019 (обновлено: 16:34 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что требования к потенциальному президенту страны не могут отличаться по гендерным принципам.
В ходе большой пресс-конференции в четверг у Путина спросили, видит ли он на должности президента России женщину, и если да, то какими качествами она должна обладать.
"С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей – эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Эти требования одинаковые: компетентность, порядочность и так далее. А вот женщины тем не менее все-таки привносят в политику какое-то женское начало, меньше агрессии, мне кажется, и это, безусловно, будет востребовано", - сказал Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Большие пресс-конференции Владимира Путина
Вчера, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
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