Путин оценил возможность женщины стать президентом России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что требования к потенциальному президенту страны не могут отличаться по гендерным принципам.
В ходе большой пресс-конференции в четверг у Путина спросили, видит ли он на должности президента России женщину, и если да, то какими качествами она должна обладать.
"С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей – эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Эти требования одинаковые: компетентность, порядочность и так далее. А вот женщины тем не менее все-таки привносят в политику какое-то женское начало, меньше агрессии, мне кажется, и это, безусловно, будет востребовано", - сказал Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>