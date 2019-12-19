Путин оценил возможность женщины стать президентом России

"С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей – эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Эти требования одинаковые: компетентность, порядочность и так далее. А вот женщины тем не менее все-таки привносят в политику какое-то женское начало, меньше агрессии, мне кажется, и это, безусловно, будет востребовано", - сказал Путин.