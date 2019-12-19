В Киеве не готовы назвать число людей в списках на обмен пленными

"Мне сейчас очень тяжело сказать, что будет до конца года, мы работаем над тем, чтобы использовать все возможности, чтобы выполнить решения "нормандского саммита", - добавила Лутковская. Она отметила, что в списки на обмен входят те, кто находятся в Донбассе, среди них есть и гражданские, и военные.