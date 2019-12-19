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В Киеве не готовы назвать число людей в списках на обмен пленными
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РИА Новости

В Киеве не готовы назвать число людей в списках на обмен пленными

16:02 19.12.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская
Уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская. Архивное фото
КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Валерия Лутковская заявила, что пока не готова назвать число людей в списках на обмен, они еще согласовываются.
Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма ранее заявил, что Киев инициирует проведение в пятницу видеоконференции контактной группы для обсуждения вопроса обмена пленными до конца этого года.
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"Я абсолютно сознательно не буду говорить даже цифры (на обмен – ред.), учитывая то, что они меняются постоянно. Мы постоянно работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей", - сказала Лутковская на брифинге.
По ее словам, сроки обмена пленными остаются предметом переговоров.
"Мне сейчас очень тяжело сказать, что будет до конца года, мы работаем над тем, чтобы использовать все возможности, чтобы выполнить решения "нормандского саммита", - добавила Лутковская. Она отметила, что в списки на обмен входят те, кто находятся в Донбассе, среди них есть и гражданские, и военные.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" по итогам встречи, прошедшей в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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