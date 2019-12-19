Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T15:57+0300
https://ria.ru/20191219/1562597890.html
Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/71/1562597180_0:96:2863:1706_1036x0_80_0_0_ae4b22ac4196ddad066ce7753101a799.jpg
РИА Новости

Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным

15:55 19.12.2019 (обновлено: 15:57 19.12.2019)
14666
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Путин поприветствовал решение некоторых работодателей объявить 31 декабря выходным, заявил он на большой пресс-конференции.
"Что касается выходного 31-го, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать, и можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю", - сказал он.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Вчера, 05:59Новый год—2020
Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем
Глава государства призвал спокойно проанализировать возможный перенос выходного дня на 31 декабря. По его словам, важно не нанести ущерба "огородникам, садоводам", чтобы не отбирать у них дополнительный выходной день в мае.
Позднее зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что законопроект партии о выходном дне 31 декабря могут принять в следующем году, учитывая позицию президента.
"И все-таки остается надежда на то, что и в этом году, еще время есть, эти изменения могут наступить...", - добавил парламентарий.
Он рассказал, что у глав субъектов полномочий по переносу выходных дней нет, и поэтому в некоторых регионах прокуроры вносят протесты.
Украшение новогодней елки
Вчера, 05:04Новый год—2020
Власти Чукотки запустили опрос о переносе выходного на 31 декабря
"Поэтому, чтобы не было этой правовой и юридической чехарды, лучше всего уже в этом году внести изменения в нормативно-правовой акт правительства", - отметил Нилов.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев
18 декабря, 16:03
Медведев рассказал, что подписывает документы до конца дня 31 декабря
6900114
Обсудить 2
Ярослав НиловЛДПРМаксим ТопилинВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о самых сложных моментах президентства
Автомобиль скорой медицинской помощи
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил слова Путина про ненадобность перезахоронения Ленина
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
Лента новостейМолния