Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Путин поприветствовал решение некоторых работодателей объявить 31 декабря выходным, заявил он на большой пресс-конференции.

"Что касается выходного 31-го, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать, и можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю", - сказал он.

Глава государства призвал спокойно проанализировать возможный перенос выходного дня на 31 декабря. По его словам, важно не нанести ущерба "огородникам, садоводам", чтобы не отбирать у них дополнительный выходной день в мае.

Позднее зампред фракции ЛДПР , глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что законопроект партии о выходном дне 31 декабря могут принять в следующем году, учитывая позицию президента.

"И все-таки остается надежда на то, что и в этом году, еще время есть, эти изменения могут наступить...", - добавил парламентарий.

Он рассказал, что у глав субъектов полномочий по переносу выходных дней нет, и поэтому в некоторых регионах прокуроры вносят протесты.

"Поэтому, чтобы не было этой правовой и юридической чехарды, лучше всего уже в этом году внести изменения в нормативно-правовой акт правительства", - отметил Нилов.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.