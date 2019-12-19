Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Путин поприветствовал решение некоторых работодателей объявить 31 декабря выходным, заявил он на большой пресс-конференции.
"Что касается выходного 31-го, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать, и можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю", - сказал он.
Глава государства призвал спокойно проанализировать возможный перенос выходного дня на 31 декабря. По его словам, важно не нанести ущерба "огородникам, садоводам", чтобы не отбирать у них дополнительный выходной день в мае.
Позднее зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что законопроект партии о выходном дне 31 декабря могут принять в следующем году, учитывая позицию президента.
"И все-таки остается надежда на то, что и в этом году, еще время есть, эти изменения могут наступить...", - добавил парламентарий.
Он рассказал, что у глав субъектов полномочий по переносу выходных дней нет, и поэтому в некоторых регионах прокуроры вносят протесты.
"Поэтому, чтобы не было этой правовой и юридической чехарды, лучше всего уже в этом году внести изменения в нормативно-правовой акт правительства", - отметил Нилов.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>