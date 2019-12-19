Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T15:40+0300
https://ria.ru/20191219/1562596985.html
В Киеве объяснили отсутствие соглашений по обмену пленными в Донбассе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155078/46/1550784657_52:266:3219:2048_1036x0_80_0_0_d81e485692898c4e02b549c0f049f8fd.jpg
РИА Новости

В Киеве объяснили отсутствие соглашений по обмену пленными в Донбассе

15:40 19.12.2019
963
© РИА Новости / СтрингерПредставители ОБСЕ в Луганской области
Представители ОБСЕ в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Представители ОБСЕ в Луганской области. Архивное фото
КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Отсутствие договорённостей по обмену пленными в Донбассе связано с техническими нюансами, Киев рассчитывает согласовать их в ходе видеоконференции, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская.
"Мы обязательно будем работать над тем, чтобы все те технические проблемы и технические нюансы, которые возникли, решить", - заявила Лутковская на брифинге в четверг, трансляция велась на странице офиса президента Украины.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Вчера, 15:03
В ЛНР готовы передать Киеву до 30 человек в рамках обмена пленными
По ее словам, в этом году существует возможность провести трехстороннюю встречу в режиме видеоконференции. "Я очень надеюсь, что эта возможность будет использована, чтобы в рамках этой возможности, мы дошлифовали все технические проблемы, которые возникли вчера", - отметила она.
Кроме того, представитель Киева в контактной группе Алексей Резников заявил, что на переговорах в Минске "ничего не срывали". "Нормальный переговорный процесс, он очень сложный.. Говорить о том, что, что то сорвано, нет никаких оснований", - заявил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка.
18 декабря, 22:44
Точного списка для обмена пленными в Донбассе пока нет, заявили в ДНР
040172
Обсудить 0
Валерия ЛутковскаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене из-за земельной реформы
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Россия имеет право высказываться о ситуации в других странах
Уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская
В Киеве не готовы назвать число людей в списках на обмен пленными
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет заявил, что его "церковь" отключат от коммунальных услуг
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал взыскание трех миллиардов долларов c "Газпрома"
Здание Капитолия США
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о создаваемой в Китае системе ракетного предупреждения
Боятся вашего влияния: Путин об ультиматуме сотрудникам Sputnik Эстония
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония
Эдвард Сноуден
Сноуден прокомментировал действия властей США в отношении его книги
Жители блокадного Ленинграда
Блокадница прокомментировала обсуждение возможности сдачи Ленинграда
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ не поддержал жалобу российских журналистов на выдворение из Литвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
Лента новостейМолния