В Киеве объяснили отсутствие соглашений по обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Отсутствие договорённостей по обмену пленными в Донбассе связано с техническими нюансами, Киев рассчитывает согласовать их в ходе видеоконференции, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Отсутствие договорённостей по обмену пленными в Донбассе связано с техническими нюансами, Киев рассчитывает согласовать их в ходе видеоконференции, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская

"Мы обязательно будем работать над тем, чтобы все те технические проблемы и технические нюансы, которые возникли, решить", - заявила Лутковская на брифинге в четверг, трансляция велась на странице офиса президента Украины

По ее словам, в этом году существует возможность провести трехстороннюю встречу в режиме видеоконференции. "Я очень надеюсь, что эта возможность будет использована, чтобы в рамках этой возможности, мы дошлифовали все технические проблемы, которые возникли вчера", - отметила она.

Кроме того, представитель Киева в контактной группе Алексей Резников заявил, что на переговорах в Минске "ничего не срывали". "Нормальный переговорный процесс, он очень сложный.. Говорить о том, что, что то сорвано, нет никаких оснований", - заявил он.