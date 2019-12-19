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2019-12-19T20:15+0300
https://ria.ru/20191219/1562596869.html
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
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РИА Новости

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

15:39 19.12.2019 (обновлено: 20:15 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Путин напомнил киевскому журналисту о происхождении танков, которые находятся на вооружении Украины.
Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России".
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
6 ноября, 15:28
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
"Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил он.
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
"72-е машины или 34-е?", - спросил он.
На что журналист ответил, что на Украине "основной танк - Т-64, произведенный в Харькове".
"Т-64, ну это советская машина", - завершил дискуссию президент.
Позднее атаман Всероссийского и казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда заявил РИА Новости, что кубанские казаки встретили бы украинские танки в окопах и не пропустили их на территорию Кубани.
Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева, выпускающий двигатели, тепловозы и танки
6 ноября, 19:41Сказано в эфире
Эксперт: "открытия" Зеленского по поводу украинского ВПК вызывают вопросыВладимира Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал заявления украинского лидера.
"Это им бы никогда не удалось сделать. Я вам гарантирую, что каждый казак бы лег, но не пропустил бы никого на территорию Кубани и на территорию России ", - заявил РИА Новости Долуда.
Он напомнил, что подобный прецедент уже был в 2014 году на Турецком валу, когда 500 казаков три недели стояли в окопах и не пропустили "молодчиков", которые шли со стороны Одессы, Изюма в сторону Крыма.
"Если к нам приходят друзья, мы очень хлебосольный народ, мы бы с хлебом и солью их приняли, только если к нам с добром идут. А если к нам будут идти с мечом, танками, они просто не пройдут", - добавил атаман.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Участница Всеукраинского народного вече на Майдане Независимости в Киеве
28 октября, 08:00
Чего Украина боится больше войны с Россией
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Обсудить 51
Т-64Владимир ПутинКрымРоссияУкраина
Популярные комментарии
Если бы, да кабы. Ну, пусть рискнут здоровьем. Интересно, через сколько часов закончится украина в случае войны с Россией.
19 декабря, 16:39
mmr.aleksannikov
21351727232
Казачки тоже духариться стали. В окопах встретили бы танки... И ни одного бы не подбили. РФ не та страна, где можно свободно приобретать оружие
19 декабря, 16:54
aannonamous
462239155
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