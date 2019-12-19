Путин пошутил об украинских танках на Кубани

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Путин напомнил киевскому журналисту о происхождении танков, которые находятся на вооружении Украины.
Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России".
"Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил он.
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
"72-е машины или 34-е?", - спросил он.
На что журналист ответил, что на Украине "основной танк - Т-64, произведенный в Харькове".
"Т-64, ну это советская машина", - завершил дискуссию президент.
Позднее атаман Всероссийского и казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда заявил РИА Новости, что кубанские казаки встретили бы украинские танки в окопах и не пропустили их на территорию Кубани.
6 ноября, 19:41Сказано в эфиреЭксперт: "открытия" Зеленского по поводу украинского ВПК вызывают вопросыВладимира Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал заявления украинского лидера.
"Это им бы никогда не удалось сделать. Я вам гарантирую, что каждый казак бы лег, но не пропустил бы никого на территорию Кубани и на территорию России ", - заявил РИА Новости Долуда.
Он напомнил, что подобный прецедент уже был в 2014 году на Турецком валу, когда 500 казаков три недели стояли в окопах и не пропустили "молодчиков", которые шли со стороны Одессы, Изюма в сторону Крыма.
"Если к нам приходят друзья, мы очень хлебосольный народ, мы бы с хлебом и солью их приняли, только если к нам с добром идут. А если к нам будут идти с мечом, танками, они просто не пройдут", - добавил атаман.
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