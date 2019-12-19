Путин пошутил об украинских танках на Кубани

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Путин напомнил киевскому журналисту о происхождении танков, которые находятся на вооружении Украины

Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России".

"Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил он.

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.

"72-е машины или 34-е?", - спросил он.

На что журналист ответил, что на Украине "основной танк - Т-64, произведенный в Харькове".

"Т-64, ну это советская машина", - завершил дискуссию президент.

Позднее атаман Всероссийского и казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда заявил РИА Новости, что кубанские казаки встретили бы украинские танки в окопах и не пропустили их на территорию Кубани.

"Это им бы никогда не удалось сделать. Я вам гарантирую, что каждый казак бы лег, но не пропустил бы никого на территорию Кубани и на территорию России ", - заявил РИА Новости Долуда.

Он напомнил, что подобный прецедент уже был в 2014 году на Турецком валу, когда 500 казаков три недели стояли в окопах и не пропустили "молодчиков", которые шли со стороны Одессы, Изюма в сторону Крыма.