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В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
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РИА Новости

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

15:34 19.12.2019 (обновлено: 16:46 19.12.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По его данным, вымышленное королевство обнаружил в списке исследователь Фрэнсис Цэнг.

"Я не верил своим глазам. Я поискал в Google, чтобы удостовериться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю", — рассказал он.

Как пояснили в Минсельхозе, Ваканду включили в список торговых партнеров, чтобы протестировать работу сервиса.
"Информацию о Ваканде нужно было удалить после тестирования, теперь она удалена", — приводит канал слова представителя министерства Майка Илленберга.
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GoogleСШАВ мире
Популярные комментарии
Деньги с афганских маковых полей через Ваканду прогоняли, да тут исследователь некстати встрял.
19 декабря, 16:44
ДМДобрыхдел Мастер
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Я думал Лимпопо...
19 декабря, 16:55
Андрей Вишневский
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