В Чечне оценили слова Путина о Кадырове и звании Героя России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал слова президента России Владимира Путина об опасности, которой Рамзан Кадыров подвергается каждый день.
Ранее на большой пресс-конференции Путин отметил, что первый руководитель Чечни Ахмат Кадыров погиб от рук террористов, защищая не только республику, но и всю Россию. Президент добавил, что его сын Рамзан до сих пор постоянно сталкивается со значительными рисками и угрозами. По словам Путина, несмотря на его запреты, Кадыров лично принимает участие в различных боевых операциях.
"Речь идет о том, что Рамзан Ахматович никогда не скрывается за чьими-то спинами. Он непосредственно там, где проводятся операции, и он там руководит процессом", — сказал Каримов РБК.
Во время общения с журналистами Путин также прокомментировал получение Кадыровым звания Героя России. Глава государства подчеркнул, что "просто так не подписывает" указов о присвоении государственных наград.
11 декабря, 15:00Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
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