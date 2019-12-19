Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:11+0300
https://ria.ru/20191219/1562596021.html
В Чечне оценили слова Путина о Кадырове и звании Героя России
https://cdn21.img.ria.ru/images/152031/64/1520316420_0:214:2884:1836_1036x0_80_0_0_c1f3977c99ed31c381778188164a25e2.jpg
РИА Новости

В Чечне оценили слова Путина о Кадырове и звании Героя России

15:31 19.12.2019 (обновлено: 17:11 19.12.2019)
21649
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал слова президента России Владимира Путина об опасности, которой Рамзан Кадыров подвергается каждый день.
Ранее на большой пресс-конференции Путин отметил, что первый руководитель Чечни Ахмат Кадыров погиб от рук террористов, защищая не только республику, но и всю Россию. Президент добавил, что его сын Рамзан до сих пор постоянно сталкивается со значительными рисками и угрозами. По словам Путина, несмотря на его запреты, Кадыров лично принимает участие в различных боевых операциях.
"Речь идет о том, что Рамзан Ахматович никогда не скрывается за чьими-то спинами. Он непосредственно там, где проводятся операции, и он там руководит процессом", — сказал Каримов РБК.
Во время общения с журналистами Путин также прокомментировал получение Кадыровым звания Героя России. Глава государства подчеркнул, что "просто так не подписывает" указов о присвоении государственных наград.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
11 декабря, 15:00
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
129835262
Обсудить 3
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаЧеченская республикаАльви КаримовАхмат Кадыров (политик)Владимир ПутинРамзан КадыровРоссияОбщество
Популярные комментарии
Защищал Россию на стадионе???
19 декабря, 15:56
mdmiguel dios
420014
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
В Чечне рассказали подробности спецопераций под началом Кадырова
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Кадры с места стрельбы на Кузнецком мосту
Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Двух сотрудников ФСБ крайне тяжело ранили при стрельбе на Лубянке
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
Островский: Смоленщина успешно завершает 2019 год
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Раскопки гробницы бронзового века в Пилосе
Археологи нашли гробницы бронзового века, выложенные золотом
Сотрудники полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
В ФСБ опровергли сообщения о проникновении нападавшего в здание службы
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
Лента новостейМолния