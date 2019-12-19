В Тюменской области более 20 человек заболели корью

"У нас на сегодня 21 подтвержденный случай кори, всего 23 случая. К сожалению, у нас сформировалось несколько семейных очагов, где родители отказывались прививать своих детей, несмотря на то, что медицинские работники заходили в эти домашние очаги вместе с полицией. Потому что даже не открывали двери медицинским работникам, в итоге теперь болеют еще и родители в этих семейных очагах и находятся на лечении в инфекционной больнице", - сказала она.