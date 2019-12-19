В Тюменской области более 20 человек заболели корью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Двадцать три человека заболели корью в Тюменской области, 21 случай кори уже подтвержден, сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
"У нас на сегодня 21 подтвержденный случай кори, всего 23 случая. К сожалению, у нас сформировалось несколько семейных очагов, где родители отказывались прививать своих детей, несмотря на то, что медицинские работники заходили в эти домашние очаги вместе с полицией. Потому что даже не открывали двери медицинским работникам, в итоге теперь болеют еще и родители в этих семейных очагах и находятся на лечении в инфекционной больнице", - сказала она.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
12 декабря, 11:08В Якутии зафиксировали 13 случаев заболевания корью