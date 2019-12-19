Путин призвал открывать русскоязычные школы в Средней Азии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия должна открывать русскоязычные школы и филиалы вузов в Средней Азии, заявил президент Россия должна открывать русскоязычные школы и филиалы вузов в Средней Азии, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции

"Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там мы просто должны внедрять системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов. И тогда люди, приезжающие сюда, будут чувствовать себя более комфортно", — сказал Путин, развивая ответ на вопрос журналиста о том, можно ли сейчас восполнять убыль населения за счет притока мигрантов из бывших союзных республик, в частности, южных.

Президент отметил, что подобные меры помогут снизить раздражение среди коренного населения России.

"И не будет такого раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории. Это касается, кстати, не только выходцев из Средней Азии. Это касается и внутренних мигрантов – скажем, с Северного Кавказа. Вот мы только что говорили о Чечне, о Дагестане. Некоторые ведут себя, прямо скажем, так, как дома бы они себя не вели. И это тоже вызывает раздражение. Но это не значит, что мы должны запретить людям куда-то переезжать", — уверен президент.

На его взгляд, российская экономика требует притока иммигрантов, а отсутствие должного количества людей на рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста. По словам Путина, "делать это все нужно с умом и должным образом к этому подходить".

"Надо, чтобы общественность соответствующим образом из наших субъектов федерации работала внутри своих собственных образований, национальных республик, с тем чтобы люди, переезжая из одного региона нашей общей родины, чувствовали себя комфортно, и в то же время тоже уважали бы местные обычаи, законы, правила", — призвал глава государства. Кроме того, президент выделил канадскую систему приема иммигрантов и высказал мнение о том, что её стоит применять в России.

"Вот в Канаде, например, целое министерство занимается миграцией. Но они не просто всех подряд принимают – они принимают людей определенного возраста, здоровья и уровня образования. По большому счету, нам нужно подходить именно так к миграционному притоку", — сказал Путин.