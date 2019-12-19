Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:33+0300
https://ria.ru/20191219/1562595880.html
Путин призвал открывать русскоязычные школы в Средней Азии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156259/33/1562593355_0:0:3190:1795_1036x0_80_0_0_0d3a2e08930ad292ece2c01bfce37bfe.jpg
РИА Новости

Путин призвал открывать русскоязычные школы в Средней Азии

15:29 19.12.2019 (обновлено: 15:33 19.12.2019)
6432
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия должна открывать русскоязычные школы и филиалы вузов в Средней Азии, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
"Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там мы просто должны внедрять системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов. И тогда люди, приезжающие сюда, будут чувствовать себя более комфортно", — сказал Путин, развивая ответ на вопрос журналиста о том, можно ли сейчас восполнять убыль населения за счет притока мигрантов из бывших союзных республик, в частности, южных.
Президент отметил, что подобные меры помогут снизить раздражение среди коренного населения России.
"И не будет такого раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории. Это касается, кстати, не только выходцев из Средней Азии. Это касается и внутренних мигрантов – скажем, с Северного Кавказа. Вот мы только что говорили о Чечне, о Дагестане. Некоторые ведут себя, прямо скажем, так, как дома бы они себя не вели. И это тоже вызывает раздражение. Но это не значит, что мы должны запретить людям куда-то переезжать", — уверен президент.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 15:27Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал работу в сфере детской медицины
На его взгляд, российская экономика требует притока иммигрантов, а отсутствие должного количества людей на рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста. По словам Путина, "делать это все нужно с умом и должным образом к этому подходить".
"Надо, чтобы общественность соответствующим образом из наших субъектов федерации работала внутри своих собственных образований, национальных республик, с тем чтобы люди, переезжая из одного региона нашей общей родины, чувствовали себя комфортно, и в то же время тоже уважали бы местные обычаи, законы, правила", — призвал глава государства. Кроме того, президент выделил канадскую систему приема иммигрантов и высказал мнение о том, что её стоит применять в России.
"Вот в Канаде, например, целое министерство занимается миграцией. Но они не просто всех подряд принимают – они принимают людей определенного возраста, здоровья и уровня образования. По большому счету, нам нужно подходить именно так к миграционному притоку", — сказал Путин.
Президент отметил, что адаптироваться к российским условиям проще тем людям, которые уважают русскую культуру, знают ее; владеют русским языком. "Скажем, для белорусов, для украинцев, для тех же молдаван проще это делать, все воспринимают это спокойно. У нас три миллиона украинцев живет, и еще примерно столько приехало после трагических событий на Донбассе", — сказал президент.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
22500030
Обсудить 1
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаСредняя АзияВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
В России сначала откройте школы. В городах уже не хватает алфавита для маркировки классов.
19 декабря, 16:38
P1Piter 1
800002
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пообещал оказать поддержку алтайскому языку
Омск
В Омске открылся детский технопарк "Кванториум" в рамках нацпроекта
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Ученики школы
Школьники испытывают сложности с применением знаний, считает Васильева
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне оценили слова Путина о Кадырове и звании Героя России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
В Чечне рассказали подробности спецопераций под началом Кадырова
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
Путин и журналисты говорили на разных языках
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
На Алтае заработал совет по развитию высшей школы и науки
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
Лента новостейМолния