Путин считает подвигом то, что россияне выдержали в конце 1990-х

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин назвал подвигом то, что россияне смогли пережить испытания, выпавшие на долю страны в период конца 1990-х - начала 2000-х годов, упомянув как вопросы, связанные с безопасностью, состоянием вооруженным сил в России, боевые действия, так и целом состояние экономики.

"И вот все это в совокупности, на мой взгляд, является нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и другие народы РФ в период 90-х - начала 2000-х годов – это само по себе подвигом можно назвать", - сказал президент на ежегодной пресс-конференции.

Россия в начале 2000-х годов и Россия сейчас - "это все-таки две разные страны", подчеркнул президент, обратив внимание на кардинальные изменения в экономике. "Да, еще очень много нерешенных проблем в экономике, а самая главная из них – повышение темпов производительности труда и на этой базе - увеличение темпов экономического роста. Но все-таки это не сравнить с тем, что было", - заметил Путин.

Он также обратил внимание, что Россия сейчас имеет один из самых низких показателей в мире по внешней задолженности. "А было сколько? Инфляция - 3,25%, а в 90-х годах - 200% было, и 300%. Вы представляете! Уже забыли все просто, уже забыли, что это такое. Это другая экономика совсем. На этой базе можно решать вопросы, связанные с обеспечением нашей безопасности", - сказал президент.

Он напомнил и о настроениях в обществе в тот период, когда "с офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте" и других вопросах, связанных с безопасностью. "Чего греха таить, надо прямо называть вещи своими именами. В 2000 году, еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе. Боевые! С применением танков, авиации и другой тяжелой техники. Вы понимаете?" - обратился Путин к журналистам.