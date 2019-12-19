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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:14+0300
https://ria.ru/20191219/1562595463.html
Путин считает подвигом то, что россияне выдержали в конце 1990-х
https://cdn23.img.ria.ru/images/156259/39/1562593907_0:205:2902:1837_1036x0_80_0_0_cb82a32e6610d75ec944e07e6136e94e.jpg
РИА Новости

Путин считает подвигом то, что россияне выдержали в конце 1990-х

15:25 19.12.2019 (обновлено: 16:14 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подвигом то, что россияне смогли пережить испытания, выпавшие на долю страны в период конца 1990-х - начала 2000-х годов, упомянув как вопросы, связанные с безопасностью, состоянием вооруженным сил в России, боевые действия, так и целом состояние экономики.
"И вот все это в совокупности, на мой взгляд, является нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и другие народы РФ в период 90-х - начала 2000-х годов – это само по себе подвигом можно назвать", - сказал президент на ежегодной пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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Россия в начале 2000-х годов и Россия сейчас - "это все-таки две разные страны", подчеркнул президент, обратив внимание на кардинальные изменения в экономике. "Да, еще очень много нерешенных проблем в экономике, а самая главная из них – повышение темпов производительности труда и на этой базе - увеличение темпов экономического роста. Но все-таки это не сравнить с тем, что было", - заметил Путин.
Он также обратил внимание, что Россия сейчас имеет один из самых низких показателей в мире по внешней задолженности. "А было сколько? Инфляция - 3,25%, а в 90-х годах - 200% было, и 300%. Вы представляете! Уже забыли все просто, уже забыли, что это такое. Это другая экономика совсем. На этой базе можно решать вопросы, связанные с обеспечением нашей безопасности", - сказал президент.
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Он напомнил и о настроениях в обществе в тот период, когда "с офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте" и других вопросах, связанных с безопасностью. "Чего греха таить, надо прямо называть вещи своими именами. В 2000 году, еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе. Боевые! С применением танков, авиации и другой тяжелой техники. Вы понимаете?" - обратился Путин к журналистам.
"Тоже подзабыли? Но ведь это было, и совсем недавно. А потом выяснилось, что, оказывается, без вооруженных сил государство-то жить не может. И сейчас мы все, думаю, гордимся развитием наших вооруженных сил. Они стали одними из самых высокотехнологичных в мире", - заключил президент.
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Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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