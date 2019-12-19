Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T15:24+0300
https://ria.ru/20191219/1562595391.html
Путин в пятницу в Петербурге подведет итоги деятельности ЕЭК
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/21/1562582110_0:98:2996:1783_1036x0_80_0_0_18a8f2ee99e88c876e42b334ff3d13b4.jpg
РИА Новости

Путин в пятницу в Петербурге подведет итоги деятельности ЕЭК

15:24 19.12.2019
342
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где будут согласованы новые кандидатуры и подведены итоги деятельности Евразийской экономической комиссии за 4 года, а также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка ЕврАзЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии ЕЭК, которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей.
"Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Путин встретится с президентом Республики Беларусь Лукашенко", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в этот же день состоится неформальная встреча глав государств-участников СНГ.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 14:38Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин предложил Лукашенко вернуться к ускорению союзной интеграции
500001
Обсудить 0
Александр ЛукашенкоЕвразийская экономическая комиссияВладимир ПутинБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко планирует встретится с Путиным в рамках саммитов ЕАЭС и СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в здании Государственной Думы РФ
Медведев оценил диалог между правительством и Госдумой
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин предложил Лукашенко вернуться к ускорению союзной интеграции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о создаваемой в Китае системе ракетного предупреждения
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает, что в России наступила ситуации внутренней стабильности
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Россия имеет право высказываться о ситуации в других странах
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает подвигом то, что россияне выдержали в конце 1990-х
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин принесет на встречу в формате СНГ документы о Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал военное сотрудничество США и Японии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Статуя Фемиды в суде
Суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене из-за земельной реформы
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
Лента новостейМолния