Путин в пятницу в Петербурге подведет итоги деятельности ЕЭК

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где будут согласованы новые кандидатуры и подведены итоги деятельности Евразийской экономической комиссии за 4 года, а также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка ЕврАзЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии ЕЭК, которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей.
"Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Путин встретится с президентом Республики Беларусь Лукашенко", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в этот же день состоится неформальная встреча глав государств-участников СНГ.