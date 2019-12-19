Путин в пятницу в Петербурге подведет итоги деятельности ЕЭК

"Двадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка ЕврАзЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии ЕЭК, которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей.

"Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Путин встретится с президентом Республики Беларусь Лукашенко", - добавляется в сообщении.