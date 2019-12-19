МИД назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония возмутительной

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел призвало международные структуры и правозащитные организации незамедлительно отреагировать на угрозы эстонских властей в адрес сотрудников Sputnik Эстония.

"Официальный Таллин, по всей видимости, счел для себя делом принципа добиться ликвидации этого российского СМИ. Сотрудникам эстонского бюро Sputnik рассылаются письма из местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием. Более того, подчеркивается, что правосудие может коснуться и тех, кто, имея какую-либо информацию о связанных со Sputnik юридических или физических лицах, не донесет об этом в Бюро по отмыванию денег", — говорится в заявлении ведомства.

Подобные "тоталитарные методы" и "грубое запугивание" журналистов и партнеров российского СМИ неприемлемы и лежат за гранью "демократических принципов и международных обязательств Эстонии", добавили в МИД.

"Прежде всего ждем оценки ситуации от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира", — подчеркивается в сообщении.

Накануне пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что журналисты Sputnik Estonia получили письма от Департамента полиции и погранохраны Эстонии "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

Как рассказывала ранее Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.