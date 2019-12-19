В Вологде ветер повалил главную новогоднюю елку

"Сегодня от прорыва ветра упала главная елка города на площади Революции. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Но установить ее на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной елки", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".