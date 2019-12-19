Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T15:22+0300
https://ria.ru/20191219/1562595160.html
В Вологде ветер повалил главную новогоднюю елку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156115/10/1561151084_0:14:1024:590_1036x0_80_0_0_7168d5d9aabdadf8378159cc927cd843.jpg
РИА Новости

В Вологде ветер повалил главную новогоднюю елку

15:22 19.12.2019
268
© Фото : Администрация города ВологдыМэр Вологды Сергей Воропанов
Мэр Вологды Сергей Воропанов
© Фото : Администрация города Вологды
Мэр Вологды Сергей Воропанов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Сильный ветер повалил главную новогоднюю елку в Вологде, сообщил мэр Сергей Воропанов.

"Сегодня от прорыва ветра упала главная елка города на площади Революции. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Но установить ее на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной елки", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что до этого пострадала новая фотозона в виде снежного шара.
"Хочу заверить вологжан, что мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением", - добавил мэр.
Дед Мороз и Снегурочка
10 декабря, 16:24Новый год—2020
Рязанские власти объяснили, почему Дед Мороз не смог зажечь елку
321201
Обсудить 2
Сергей ВоропановВологдаОбщество
Рекомендуем
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
В Тюменской области более 20 человек заболели корью
Рязань
В Рязани ветер повалил новогоднюю елку
Блокадный Ленинград
РВИО: тезис о "сдаче Ленинграда" стал элементом борьбы Запада
Иваново
В Иваново сильный ветер повалил новогоднюю елку
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил о смешанном отношении к закону о семейном насилии
В Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы. 19 декабря 2019
В Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы
Новогодняя елка
В Юрьеве-Польском сильный ветер повалил новогоднюю елку
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал, кто должен оценивать его роль в истории
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает подвигом то, что россияне выдержали в конце 1990-х
Здание Капитолия США
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о создаваемой в Китае системе ракетного предупреждения
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил, что Россия не планирует создание военного союза с Китаем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о самых сложных моментах президентства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
Лента новостейМолния