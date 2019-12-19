Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

"Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать, но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно. Вот к этому нам нужно стремиться. Потому что все другое, в том числе, скажем, раздача денег из резервных фондов - это ни к чему не приведет, они быстро закончатся. А если и конъюнктура на внешних, в том числе нефтяных, рынках изменится, то и источники иссякнут. Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы решать развития экономики. На этой базе поднимать уровень заработной планы", - заявил Путин.