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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:06+0300
https://ria.ru/20191219/1562594817.html
Путин рассказал о самых сложных моментах президентства
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/84/1562598455_0:0:2908:1636_1036x0_80_0_0_b4ff1a979749b7b0e02bed66570b2140.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о самых сложных моментах президентства

15:18 19.12.2019 (обновлено: 17:06 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми моментами своего нахождения у власти крупные теракты, прежде всего захват заложников в школе номер 1 Беслана в сентябре 2004 года и Театрального центра на Дубровке в 2002 году.
"Что касается самых ярких событий и самых тяжелых. Я уже говорил об этом. Самые тяжелые, конечно, это крупные теракты. Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке. А самые яркие... Ну не яркие, но самые значимые. Мы сейчас говорим о необходимости роста реальных доходов населения, но нам не удалось целиком решить вопрос с бедностью. Самый низкий показатель был, по-моему, в 2014 году – 11,3%, по-моему, было от общего количества граждан страны. Сейчас он несколько подрос. По цифрам вроде не очень заметно, но за цифрами же люди конкретные стоят. Поэтому это самый главный вопрос, который нужно решать. Но в целом то, что наша страна представляла собой вначале 2000-х и сейчас – это почти две разные страны", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Большие пресс-конференции Владимира Путина
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Большие пресс-конференции Владимира Путина
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Обсудить 13
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаМоскваБесланРоссияПолитика - ВидеоОбществоВладимир Путин
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Лучше бы он рассказал о тяжелой жизни людей при его власти.
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Татьяна Бондарева
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oostan.maksim
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