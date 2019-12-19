Путин рассказал о самых сложных моментах президентства

"Что касается самых ярких событий и самых тяжелых. Я уже говорил об этом. Самые тяжелые, конечно, это крупные теракты. Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке. А самые яркие... Ну не яркие, но самые значимые. Мы сейчас говорим о необходимости роста реальных доходов населения, но нам не удалось целиком решить вопрос с бедностью. Самый низкий показатель был, по-моему, в 2014 году – 11,3%, по-моему, было от общего количества граждан страны. Сейчас он несколько подрос. По цифрам вроде не очень заметно, но за цифрами же люди конкретные стоят. Поэтому это самый главный вопрос, который нужно решать. Но в целом то, что наша страна представляла собой вначале 2000-х и сейчас – это почти две разные страны", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.