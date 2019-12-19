Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности

"Рядовой гражданин может увидеть применение искусственного интеллекта, например в банковской сфере. Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение. В целом у нас есть серьезные конкурентные преимущества - это развитая математическая школа и все, что с этим связано", - сказал Путин.