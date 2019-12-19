Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Одно из важнейших направлений развития России, роста экономики и обороноспособности – это продолжение работы в сфере изучения искусственного интеллекта и его возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Мы считаем, что это важнейший вопрос нашего развития на перспективу, вопрос нашей национальной безопасности и выживания российского государства, потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять как на оборону, так и на темпы развития экономики", - заявил президент.
"У нас создана программа, создан специальный пул потенциальных заинтересованных инвесторов и участников этого процесса. Каждому дано задание, каждый знает, чем нужно заниматься, есть национальный проект в этой сфере, выделены необходимые ресурсы", - добавил он.
При этом президент отметил, что граждане уже сейчас могут наблюдать за работой искусственного интеллекта в банковской сфере.
"Рядовой гражданин может увидеть применение искусственного интеллекта, например в банковской сфере. Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение. В целом у нас есть серьезные конкурентные преимущества - это развитая математическая школа и все, что с этим связано", - сказал Путин.