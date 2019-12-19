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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:18+0300
https://ria.ru/20191219/1562594693.html
Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/29/1562592989_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_bc301af26ae5f2ba56d298843f075c89.jpg
РИА Новости

Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности

15:18 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Одно из важнейших направлений развития России, роста экономики и обороноспособности – это продолжение работы в сфере изучения искусственного интеллекта и его возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Мы считаем, что это важнейший вопрос нашего развития на перспективу, вопрос нашей национальной безопасности и выживания российского государства, потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять как на оборону, так и на темпы развития экономики", - заявил президент.
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"У нас создана программа, создан специальный пул потенциальных заинтересованных инвесторов и участников этого процесса. Каждому дано задание, каждый знает, чем нужно заниматься, есть национальный проект в этой сфере, выделены необходимые ресурсы", - добавил он.
При этом президент отметил, что граждане уже сейчас могут наблюдать за работой искусственного интеллекта в банковской сфере.
"Рядовой гражданин может увидеть применение искусственного интеллекта, например в банковской сфере. Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение. В целом у нас есть серьезные конкурентные преимущества - это развитая математическая школа и все, что с этим связано", - сказал Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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