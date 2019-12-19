В Омске открылся детский технопарк "Кванториум" в рамках нацпроекта

ОМСК, 19 дек – РИА Новости. Детский технопарк "Кванториум", обучение в котором будет вестись по пяти направлениям, открылся в Омске в четверг рамках национального проекта "Образование", сообщает в понедельник областное правительство.

"Ультрасовременное образовательное пространство, в котором дети будут заниматься прототипированием, чипированием и геномным моделированием, открылось в Омске . Обучение в омском "Кванториуме", запущенном в рамках нацпроекта "Образование", будет вестись по пяти направлениям: аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум и биоквантум", - говорится в сообщении.

Первый замминистра образования Омской области Инна Елецкая сообщила, что современное учреждение дополнительного образования создано в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Направления обучения – квантумы – власти региона подбирали под основные направления развития экономики области.

"Мы надеемся, что оборудование "Кванториума", которое находится на пике развития всех современных технологий, даст результаты. В каждом квантуме у нас молодые преподаватели. Это вчерашние студенты, магистранты, очень прогрессивные по мышлению люди, прошедшие обучение в Томске и Сколково. Проектная деятельность будет одной из ведущих. Очень важно научить детей не просто выполнять задания, а делать это в команде. Проекты, которые воспитанники будут разрабатывать в рамках "Кванториума", в ближайшее время станут реальностью", - сказала замминистра.

Кванторианцы с помощью наставников будут разрабатывать реальные проекты на высокотехнологичном и современном оборудовании, учиться работать в команде и применять полученные знания на практике. "Кванториум" станет средой ускоренного развития технических способностей детей, в которой созданы условия для формирования изобретательского мышления и используются опережающие технологии развития детей.