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Омская область
2019-12-19T15:15+0300
https://ria.ru/20191219/1562594359.html
В Омске открылся детский технопарк "Кванториум" в рамках нацпроекта
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РИА Новости

В Омске открылся детский технопарк "Кванториум" в рамках нацпроекта

15:15 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 19 дек – РИА Новости. Детский технопарк "Кванториум", обучение в котором будет вестись по пяти направлениям, открылся в Омске в четверг рамках национального проекта "Образование", сообщает в понедельник областное правительство.
"Ультрасовременное образовательное пространство, в котором дети будут заниматься прототипированием, чипированием и геномным моделированием, открылось в Омске. Обучение в омском "Кванториуме", запущенном в рамках нацпроекта "Образование", будет вестись по пяти направлениям: аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум и биоквантум", - говорится в сообщении.
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"Мы надеемся, что оборудование "Кванториума", которое находится на пике развития всех современных технологий, даст результаты. В каждом квантуме у нас молодые преподаватели. Это вчерашние студенты, магистранты, очень прогрессивные по мышлению люди, прошедшие обучение в Томске и Сколково. Проектная деятельность будет одной из ведущих. Очень важно научить детей не просто выполнять задания, а делать это в команде. Проекты, которые воспитанники будут разрабатывать в рамках "Кванториума", в ближайшее время станут реальностью", - сказала замминистра.
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Кванторианцы с помощью наставников будут разрабатывать реальные проекты на высокотехнологичном и современном оборудовании, учиться работать в команде и применять полученные знания на практике. "Кванториум" станет средой ускоренного развития технических способностей детей, в которой созданы условия для формирования изобретательского мышления и используются опережающие технологии развития детей.
Всего на обустройство комплекса технопарка и операционные расходы направлено около 150 миллионов рублей, из них 71,5 миллиона - средства федерального бюджета. До 2024 года в регионе еще появятся три мобильных кванториума, первый из них купят уже в следующем году.
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