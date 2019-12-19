Пресс-конференция Путина длится уже более трех часов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длится уже более трех часов, на мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов.
Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли. Это 15 ежегодная пресс-конференция Путина за все время руководства страной. В этом году аккредитацию получили 1895 человек, то есть почти на две сотни больше, чем в 2018 году.
В прямом эфире традиционное для СМИ мероприятие транслируют "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Как следует из сетки вещания телеканалов, они выделили для большой пресс-конференции три часа эфира.
Впрочем, отведенное телеканалами время условно, ограничения длительности пресс-конференции нет. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, которое продлилось 4 часа 40 минут.