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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:12+0300
https://ria.ru/20191219/1562594154.html
Пресс-конференция Путина длится уже более трех часов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156259/34/1562593420_0:195:3042:1906_1036x0_80_0_0_664c2551f70eeaee7be8045428bae1f3.jpg
РИА Новости

Пресс-конференция Путина длится уже более трех часов

15:12 19.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длится уже более трех часов, на мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов.
Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли. Это 15 ежегодная пресс-конференция Путина за все время руководства страной. В этом году аккредитацию получили 1895 человек, то есть почти на две сотни больше, чем в 2018 году.
В прямом эфире традиционное для СМИ мероприятие транслируют "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Как следует из сетки вещания телеканалов, они выделили для большой пресс-конференции три часа эфира.
Впрочем, отведенное телеканалами время условно, ограничения длительности пресс-конференции нет. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, которое продлилось 4 часа 40 минут.
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