РВИО: тезис о "сдаче Ленинграда" стал элементом борьбы Запада

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тезис о якобы желательности сдачи Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – это поддерживаемый извне элемент информационной борьбы Запада против России, считает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны. По словам президента, в случае сдачи Ленинграда тех, кто так говорит, сегодня бы не было. Путин также назвал верхом цинизма решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к фашистской Германии.

"Я абсолютно согласен с президентом", - сказал Никифоров РИА Новости.

"Что касается тех, кто говорит о сдаче Ленинграда, здесь речь надо вести даже не о невежестве – мне трудно поверить, что люди не понимают, о чем они говорят, и не знают, что гитлеровцы планировали уничтожить Ленинград вместе с его населением. Но такие заявления – это не что иное, как подпитываемый извне элемент информационной войны Запада против России", - добавил Никифоров.

По его словам, в этом же русле лежит и резолюция Европарламента. "Этот документ направлен и против исторических фактов, а именно решений Нюрнбергского процесса, доказавших вину гитлеровской Германии в развязывании Второй мировой войны, и против вообще основ европейской культуры", - сказал Никифоров.