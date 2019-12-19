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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:10+0300
https://ria.ru/20191219/1562593926.html
РВИО: тезис о "сдаче Ленинграда" стал элементом борьбы Запада
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РИА Новости

РВИО: тезис о "сдаче Ленинграда" стал элементом борьбы Запада

15:10 19.12.2019
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© РИА Новости / РИА НовостиБлокадный Ленинград
Блокадный Ленинград
© РИА Новости / РИА Новости
Блокадный Ленинград. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тезис о якобы желательности сдачи Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – это поддерживаемый извне элемент информационной борьбы Запада против России, считает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны. По словам президента, в случае сдачи Ленинграда тех, кто так говорит, сегодня бы не было. Путин также назвал верхом цинизма решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к фашистской Германии.
"Я абсолютно согласен с президентом", - сказал Никифоров РИА Новости.
"Что касается тех, кто говорит о сдаче Ленинграда, здесь речь надо вести даже не о невежестве – мне трудно поверить, что люди не понимают, о чем они говорят, и не знают, что гитлеровцы планировали уничтожить Ленинград вместе с его населением. Но такие заявления – это не что иное, как подпитываемый извне элемент информационной войны Запада против России", - добавил Никифоров.
По его словам, в этом же русле лежит и резолюция Европарламента. "Этот документ направлен и против исторических фактов, а именно решений Нюрнбергского процесса, доказавших вину гитлеровской Германии в развязывании Второй мировой войны, и против вообще основ европейской культуры", - сказал Никифоров.
Европарламент 19 сентября этого года принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". В ней, в частности, утверждается, что Вторая мировая война стала результатом советско-германского договора о ненападении. Как указывают специалисты, фактически впервые на столь высоком уровне СССР вопреки исторической правде обвиняется в развязывании войны.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 14:48
"Вы придурки, нет?" Путин о рассуждающих про сдачу Ленинграда нацистам
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаЕвропарламентЮрий НикифоровРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ЛенинградВладимир ПутинМоскваРоссияСССРОбщество
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