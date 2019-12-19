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Путин: Россия не собирается закрывать интернет
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РИА Новости

Путин: Россия не собирается закрывать интернет

15:07 19.12.2019 (обновлено: 15:49 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается это делать, а понятия свободного и суверенного интернета не противоречат друг другу, сказал президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Свободный" и "суверенный" интернет – эти понятия не противоречат друг другу, ведь тот закон направлен только на одно – не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, в этом заключается суверенитет – чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом, и поэтому здесь нет никаких ограничений", - отметил глава государства.
"Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать", - добавил он.
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Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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