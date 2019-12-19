Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Допмаркировка будет содержать идентификационный номер. Ее намерены использовать, если оригинальный номер проржавел, элемент кузова с номером ремонтировался или номер подделывали.
Наносить допмаркировку должны органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории.
Номер будет располагаться на элементах кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. После его нанесения организация выдаст владельцу машины соответствующее свидетельство.