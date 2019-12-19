Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Допмаркировка будет содержать идентификационный номер. Ее намерены использовать, если оригинальный номер проржавел, элемент кузова с номером ремонтировался или номер подделывали.

Номер будет располагаться на элементах кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. После его нанесения организация выдаст владельцу машины соответствующее свидетельство.