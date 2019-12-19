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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
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РИА Новости

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

15:03 19.12.2019 (обновлено: 22:13 19.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПроверка номера кузова автомобиля в пункте регистрации автотранспорта
Проверка номера кузова автомобиля в пункте регистрации автотранспорта
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Допмаркировка будет содержать идентификационный номер. Ее намерены использовать, если оригинальный номер проржавел, элемент кузова с номером ремонтировался или номер подделывали.
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Наносить допмаркировку должны органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории.
Номер будет располагаться на элементах кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. После его нанесения организация выдаст владельцу машины соответствующее свидетельство.
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