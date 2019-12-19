Путин: нельзя лишать людей необходимых незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя лишать людей возможности использовать необходимые для них незарегистрированные лекарства, нужно их регистрировать, но при этом нужно не забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли.

В ходе традиционной ежегодной пресс-конференции к Путину обратились с вопросом о нехватке жизненно важных препаратов. Журналист отметил, что люди вынуждены заказывать их в интернете, что противозаконно, а также что российские аналоги часто уступают зарубежным оригиналам по качеству. "Есть ли системное решение для этой проблемы?" - спросили у президента.

"Правительство сейчас предложило ряд решений, они начали реализовываться. И одно из них - это, как они сами считают, очень важное, - это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение уже принято. Уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда тоже впервые включена", - сказал Путин.

При этом президент указал, что то, что касается редких заболеваний, которые требуют высокой степени дотаций, то "часть из них (препаратов - ред.) закупается организованным путем, часть неизвестно, но, безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать".

"Но надо не забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли… Сейчас мы активно развиваем собственную фармацевтическую промышленность. В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. А если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня", - сказал он.

Также Путин заметил, что к некоторым препаратам люди привыкли и нужно дать возможность ими пользоваться.