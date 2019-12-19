Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T15:09+0300
https://ria.ru/20191219/1562593188.html
В ЛНР готовы передать Киеву до 30 человек в рамках обмена пленными
https://cdn24.img.ria.ru/images/155860/23/1558602370_263:491:3031:2048_1036x0_80_0_0_1df12696cec8532e9471c98a60e00b64.jpg
РИА Новости

В ЛНР готовы передать Киеву до 30 человек в рамках обмена пленными

15:03 19.12.2019 (обновлено: 15:09 19.12.2019)
144
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы передать Киеву до 30 человек в рамках обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева на брифинге.
"Самое, что, я считаю, кощунственное было (на заседании в Минске в среду - ред.), они (представители Киева - ред.) были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны (к обмену). То есть со стороны ЛНР подтверждено до 30 человек, и официальные представители готовы были этот список уменьшить", - сказала Кобцева.
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
11 декабря, 12:58
Киев не подтвердил списки на обмен пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
400001
Обсудить 0
Ольга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представители ОБСЕ в Луганской области
В Киеве объяснили отсутствие соглашений по обмену пленными в Донбассе
Разведение сил в Донбассе не состоялось
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ в четверг
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
ЛНР поддержала идею провести видеоконференцию по обмену пленными
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада приняла новый избирательный кодекс
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин назвал ошибку Киева при разведении сил в Донбассе
Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
Плакат участников митинга против продажи земли возле здания возле Верховной Рады в Киеве
В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Россия и Япония проведут учения в Аденском заливе
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Суд в Лондоне определил порядок слушаний по экстрадиции Ассанжа
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
ДНР предложила провести с Киевом видеоконференцию по обмену пленными
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин предложил Лукашенко вернуться к ускорению союзной интеграции
Статуя Фемиды в суде
Суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене из-за земельной реформы
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Списки на обмен пленными готовятся, заявили в группе ОБСЕ по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты оценили заявления Путина об отношениях с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
Лента новостейМолния