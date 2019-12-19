В ЛНР готовы передать Киеву до 30 человек в рамках обмена пленными

"Самое, что, я считаю, кощунственное было (на заседании в Минске в среду - ред.), они (представители Киева - ред.) были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны (к обмену). То есть со стороны ЛНР подтверждено до 30 человек, и официальные представители готовы были этот список уменьшить", - сказала Кобцева.