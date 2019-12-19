Путин оценил деятельность Левченко на посту главы Иркутской области

В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции Путин подчеркнул, что в Иркутской области много проблем. По его словам, ситуация в региона "слишком сложна для того, чтобы работать не спеша".

"Я ведь не сразу начал принимать эти отставки, посмотрел, что происходит... Проблем много, я не хочу "бросать камни" в человека, который уже ушел. Он (Левченко), конечно, особенно на первом этапе своей работы, старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается. Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали - это замминистра МЧС (Кобзев) - он с этой задачей справится. Тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьезные деньги", - сказал Путин.