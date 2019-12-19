Путин оценил деятельность Левченко на посту главы Иркутской области

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сергей Левченко во время работы на посту главы Иркутской области старался, но региону, в котором много проблем, "нужен специалист", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 12 декабря принял отставку Левченко и назначил врио главы Иркутской области Игоря Кобзева.
12 декабря, 18:53В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции Путин подчеркнул, что в Иркутской области много проблем. По его словам, ситуация в региона "слишком сложна для того, чтобы работать не спеша".
"Я ведь не сразу начал принимать эти отставки, посмотрел, что происходит... Проблем много, я не хочу "бросать камни" в человека, который уже ушел. Он (Левченко), конечно, особенно на первом этапе своей работы, старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается. Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали - это замминистра МЧС (Кобзев) - он с этой задачей справится. Тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьезные деньги", - сказал Путин.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
12 декабря, 17:52Биография Сергея Левченко