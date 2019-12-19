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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:58+0300
https://ria.ru/20191219/1562592673.html
Путин оценил деятельность Левченко на посту главы Иркутской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/21/1562592150_0:127:2888:1752_1036x0_80_0_0_7b1e76a08b5756e74e7b7ce289a30471.jpg
РИА Новости

Путин оценил деятельность Левченко на посту главы Иркутской области

14:56 19.12.2019 (обновлено: 14:58 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сергей Левченко во время работы на посту главы Иркутской области старался, но региону, в котором много проблем, "нужен специалист", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 12 декабря принял отставку Левченко и назначил врио главы Иркутской области Игоря Кобзева.
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
12 декабря, 18:53
В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции Путин подчеркнул, что в Иркутской области много проблем. По его словам, ситуация в региона "слишком сложна для того, чтобы работать не спеша".
"Я ведь не сразу начал принимать эти отставки, посмотрел, что происходит... Проблем много, я не хочу "бросать камни" в человека, который уже ушел. Он (Левченко), конечно, особенно на первом этапе своей работы, старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается. Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали - это замминистра МЧС (Кобзев) - он с этой задачей справится. Тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьезные деньги", - сказал Путин.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Сергей Левченко
12 декабря, 17:52
Биография Сергея Левченко
12022443
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаИгорь КобзевСергей ЛевченкоВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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