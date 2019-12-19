Путин заявил о смешанном отношении к закону о семейном насилии

"У меня смешанное отношение к законопроекту о семейном насилии. Силой не заставишь любить. Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, но чаще мужчину, конечно. Давало ли это позитивный эффект, я не знаю", - сказал он.