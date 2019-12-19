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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:31+0300
https://ria.ru/20191219/1562592590.html
Путин заявил о смешанном отношении к закону о семейном насилии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/10/1562591029_0:0:3036:1707_1036x0_80_0_0_45db04243f3c96f49d21b9fbbd859c67.jpg
РИА Новости

Путин заявил о смешанном отношении к закону о семейном насилии

14:55 19.12.2019 (обновлено: 15:31 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что у него смешанное отношение к закону о семейном насилии.
"У меня смешанное отношение к законопроекту о семейном насилии. Силой не заставишь любить. Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, но чаще мужчину, конечно. Давало ли это позитивный эффект, я не знаю", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 14:38Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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