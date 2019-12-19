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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:55+0300
https://ria.ru/20191219/1562592563.html
Путин считает необходимым развивать БАМ-Транссиб
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/10/1562591041_0:112:2707:1635_1036x0_80_0_0_61b4881b662377eaf99eef3b6dd60dfa.jpg
РИА Новости

Путин считает необходимым развивать БАМ-Транссиб

14:55 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нужно обеспечить развитие Восточного полигона, в который входят Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали, в том числе, возможно, и из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что средства ФНБ уже были направлены на расшивку узких мест БАМа и Транссиба. Горняки, продолжил он, часто высказывают опасения по поводу того, что там узкое горлышко создано, но, если бы своевременно не были вложены те деньги, которые уже инвестированы в расшивку БАМа и Транссиба, было бы "по-настоящему плохо".
"Мы видим изменения на рынке угля, скажем, в Европе. Нам нужно обеспечить развитие Восточного полигона, в том числе, возможно, и из Фонда национального благосостояния будем это делать", - сказал Путин в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции.
Стоимость развития первого современного этапа Транссиба и БАМа, составляет 520,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 150 миллиардов рублей - средства ФНБ. РЖД сообщали, что всё это в 2020 году позволит увеличить пропускную способность для вывоза каменного угля и различных руд с перспективных и действующих месторождений в объеме до 124,9 миллиона тонн.
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