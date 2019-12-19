Путин считает необходимым развивать БАМ-Транссиб

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нужно обеспечить развитие Восточного полигона, в который входят Нужно обеспечить развитие Восточного полигона, в который входят Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали, в том числе, возможно, и из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил президент России Владимир Путин

Он напомнил, что средства ФНБ уже были направлены на расшивку узких мест БАМа и Транссиба. Горняки, продолжил он, часто высказывают опасения по поводу того, что там узкое горлышко создано, но, если бы своевременно не были вложены те деньги, которые уже инвестированы в расшивку БАМа и Транссиба, было бы "по-настоящему плохо".

"Мы видим изменения на рынке угля, скажем, в Европе. Нам нужно обеспечить развитие Восточного полигона, в том числе, возможно, и из Фонда национального благосостояния будем это делать", - сказал Путин в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции.

Стоимость развития первого современного этапа Транссиба и БАМа, составляет 520,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 150 миллиардов рублей - средства ФНБ. РЖД сообщали, что всё это в 2020 году позволит увеличить пропускную способность для вывоза каменного угля и различных руд с перспективных и действующих месторождений в объеме до 124,9 миллиона тонн.