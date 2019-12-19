Путин призвал спокойно обсуждать законопроект о домашнем насилии

Журналист с плакатом "Домашнее насилие" во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Законопроект о домашнем насилии нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение, заявил президент РФ Законопроект о домашнем насилии нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о своем отношении к закону о домашнем насилии, он подчеркнул, что совершенно против любого насилия, в том числе и в семье, прежде всего, к детям и женщинам.

"Это признак очень низкого уровня культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы", - сказал президент.

При этом Путин обратил внимание, что для наказаний за ряд правонарушений в семье можно воспользоваться и действующими нормами, такими как за хулиганство, за нанесение побоев и тяжких телесных повреждений.