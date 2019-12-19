Кубанский атаман заявил, что казаки не пропустили бы украинские танки

"Это им бы никогда не удалось сделать. Я вам гарантирую, что каждый казак бы лег, но не пропустил бы никого на территорию Кубани и на территорию России. Мы бы поступили точно так, как поступили в 2014 году на Турецком валу, когда 500 казаков стали там на переднем крае и не пропустили молодчиков, которые шли со стороны Одессы, Изюма в сторону Крымского полуострова. Мы стояли там три недели в окопах и не пропустили. Мы уже так поступали, и они уже не прошли. Был уже прецедент", - заявил РИА Новости Долуда.