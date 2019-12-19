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Кубанский атаман заявил, что казаки не пропустили бы украинские танки
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РИА Новости

Кубанский атаман заявил, что казаки не пропустили бы украинские танки

14:51 19.12.2019
20692
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНиколай Долуда
Николай Долуда
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда заявил РИА Новости, что кубанские казаки встретили бы украинские танки в окопах и не пропустили их на территорию Кубани.
Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, задавая вопрос на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сказал, что у него лично нет проблем с тем, чтобы работать в России. "Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, вы бы тоже немножечко к нам изменили отношение", - сказал Цимбалюк. Путин уточнил, какие танки он имеет в виду - Т-72 или Т-34. Журналист ответил, что у них основной боевой танк - Т-64. "Но это тоже советская машина", - сказал президент.
"Это им бы никогда не удалось сделать. Я вам гарантирую, что каждый казак бы лег, но не пропустил бы никого на территорию Кубани и на территорию России. Мы бы поступили точно так, как поступили в 2014 году на Турецком валу, когда 500 казаков стали там на переднем крае и не пропустили молодчиков, которые шли со стороны Одессы, Изюма в сторону Крымского полуострова. Мы стояли там три недели в окопах и не пропустили. Мы уже так поступали, и они уже не прошли. Был уже прецедент", - заявил РИА Новости Долуда.
"Если к нам приходят друзья, мы очень хлебосольный народ, мы бы с хлебом и солью их приняли, только если к нам с добром идут. А если к нам будут идти с мечом, танками, они просто не пройдут", - добавил атаман.
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Николай ДолудаКубанское казачье войскоВладимир ПутинРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
У них один танк чисто украинский. Остальные советские, сразу сдадутся в плен без боя. Скажут, что домой приехали. А вообще мечтать не вредно под дым покрышек.
19 декабря, 15:31
Vlad Bilenko
2310000
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