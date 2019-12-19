Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-19T14:49+0300
https://ria.ru/20191219/1562592002.html
Музей обратится к изготовителю купола для Челябинского метеорита
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/40/1562534032_0:223:3246:2048_1036x0_80_0_0_606b85e0a4bce9e760167ac4988c2755.jpg
РИА Новости

Музей обратится к изготовителю купола для Челябинского метеорита

14:49 19.12.2019
1405
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкМетеорит в Краеведческом музее в Челябинске
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Специалисты исторического музея Южного Урала (Челябинск) обратятся в компанию из Германии, изготовившую купол, под которым находится фрагмент метеорита и который самопроизвольно поднялся, чтобы обсудить данный инцидент и возможные его причины, сообщил РИА Новости в четверг директор музея Владимир Богдановский.
Как ранее рассказали агентству в музее, днем 14 декабря самостоятельно поднялся купол, под которым находится фрагмент метеорита. Позже директор музея Владимир Богдановский объяснил, что купол управляется только с пульта по определенной схеме: нужно подойти к метеориту не дальше, чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров. Он уточнял, что технической ошибки специалисты не обнаружили, но он допустил, что был возможен технический сбой.
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
Вчера, 14:45
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
"Купол, под которым находится фрагмент метеорита, был изготовлен одной из немецких компаний из города Кассель. Она занимается музейным оборудованием. Компания работала с серьезными европейскими музеями и сомнений, что там что-то не так, у нас нет. Все оборудование работало безотказно все это время - а установлено оно было еще в 2006 году. Пока к немецким специалистам не обращались… но после обсуждения возможных причин на месте мы напишем им письмо или созвонимся", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что ранее данное оборудование - купол - использовалось в другой экспозиции: временно в этой витрине, где сейчас находится метеорит, находился макет древнего города Аркаим. "И все системы работали, ни разу, никогда сбоев не было", - добавил он.
По его словам, в музее после новогодних праздников будет заслушан предварительный доклад специалистов о том, почему это произошло, и после этого последует обращение к специалистам компании-изготовителя.
В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты после пролета болида наблюдатели видели расширение и закручивание его дымного шлейфа, но затем испытали удар воздушной волны. Он был похож на звук сильного взрыва. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент – более 600 килограммов – был поднят из озера. В настоящее время он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие. Вес хранящегося в музее фрагмента составляет около 500 килограммов.
Видео самопроизвольного поднятия защитного купола над челябинским метеоритом
18 декабря, 01:32
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
4122003
Обсудить 3
РИА НаукаИсторический музей Южного УралаЧелябинскОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о нарушениях прав ветеранов в Сочи
Международная космическая станция
Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС
Видео самопроизвольного поднятия защитного купола над челябинским метеоритом
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Ракка
Российские военные впервые оказали гумпомощь жителям города Эт-Табка
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал взыскание трех миллиардов долларов c "Газпрома"
Рождественская ель на Трафальгарской площади в Лондоне
Найдены самые дешевые авиабилеты с вылетом из Москвы на Новый год
Николай Долуда
Кубанский атаман заявил, что казаки не пропустили бы украинские танки
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Молоток судьи
В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Дмитрий Рогозин
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
Лента новостейМолния