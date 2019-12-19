Музей обратится к изготовителю купола для Челябинского метеорита

ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Специалисты Специалисты исторического музея Южного Урала Челябинск ) обратятся в компанию из Германии, изготовившую купол, под которым находится фрагмент метеорита и который самопроизвольно поднялся, чтобы обсудить данный инцидент и возможные его причины, сообщил РИА Новости в четверг директор музея Владимир Богдановский.

Как ранее рассказали агентству в музее, днем 14 декабря самостоятельно поднялся купол, под которым находится фрагмент метеорита. Позже директор музея Владимир Богдановский объяснил, что купол управляется только с пульта по определенной схеме: нужно подойти к метеориту не дальше, чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров. Он уточнял, что технической ошибки специалисты не обнаружили, но он допустил, что был возможен технический сбой.

"Купол, под которым находится фрагмент метеорита, был изготовлен одной из немецких компаний из города Кассель. Она занимается музейным оборудованием. Компания работала с серьезными европейскими музеями и сомнений, что там что-то не так, у нас нет. Все оборудование работало безотказно все это время - а установлено оно было еще в 2006 году. Пока к немецким специалистам не обращались… но после обсуждения возможных причин на месте мы напишем им письмо или созвонимся", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ранее данное оборудование - купол - использовалось в другой экспозиции: временно в этой витрине, где сейчас находится метеорит, находился макет древнего города Аркаим. "И все системы работали, ни разу, никогда сбоев не было", - добавил он.

По его словам, в музее после новогодних праздников будет заслушан предварительный доклад специалистов о том, почему это произошло, и после этого последует обращение к специалистам компании-изготовителя.