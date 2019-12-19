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Суд в Лондоне определил порядок слушаний по экстрадиции Ассанжа
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РИА Новости

Суд в Лондоне определил порядок слушаний по экстрадиции Ассанжа

14:48 19.12.2019 (обновлено: 15:23 19.12.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Вестминстерский магистратский суд Лондона определил порядок и даты слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости.
После недолгих переговоров судья Ванесса Барайтцер и адвокаты Ассанжа согласовали, что заседания пройдут 14 и 23 января, 7 и 24 февраля.
Впоследствии даты слушаний в феврале могут скорректировать.
"Мы будем готовы к этим датам", — заявили адвокаты.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
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Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы Белмарш. Подсудимый был одет в синий джемпер и выглядел бодро. Он ответил на дежурные вопросы судьи и листал материалы дела.
Защита Ассанжа заявила, что у их клиента сохраняются проблемы с доступом к делу.
В самом конце заседания один из сторонников Ассанжа встал со своего места и начал выкрикивать обвинения в адрес британского правосудия.
"Вы судите невиновного человека, который раскрыл миру правду!" — кричал пожилой мужчина.
Судья поспешно покинула зал заседаний, а сотрудники суда заявили, что больше не допустят в зал человека, нарушившего правила поведения в суде.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
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Дело Ассанжа

Основателя WikiLeaks в 2010 году в Швеции обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, этим летом в Стокгольме объявили, что не будут добиваться экстрадиции.
Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер. 21 октября 2019
21 октября, 14:44
Ассанж в суде пожаловался, что плохо понимает происходящее на заседании
Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы, а суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Соединенные Штаты.
В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".
90034517
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WikiLeaksДжулиан АссанжЛондонВ мире
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