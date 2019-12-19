Суд в Лондоне определил порядок слушаний по экстрадиции Ассанжа

ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Вестминстерский магистратский суд Лондона определил порядок и даты слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Вестминстерский магистратский суд Лондона определил порядок и даты слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа , передает корреспондент РИА Новости.

После недолгих переговоров судья Ванесса Барайтцер и адвокаты Ассанжа согласовали, что заседания пройдут 14 и 23 января, 7 и 24 февраля.

Впоследствии даты слушаний в феврале могут скорректировать.

"Мы будем готовы к этим датам", — заявили адвокаты.

Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы Белмарш. Подсудимый был одет в синий джемпер и выглядел бодро. Он ответил на дежурные вопросы судьи и листал материалы дела.

Защита Ассанжа заявила, что у их клиента сохраняются проблемы с доступом к делу.

В самом конце заседания один из сторонников Ассанжа встал со своего места и начал выкрикивать обвинения в адрес британского правосудия.

"Вы судите невиновного человека, который раскрыл миру правду!" — кричал пожилой мужчина.

Судья поспешно покинула зал заседаний, а сотрудники суда заявили, что больше не допустят в зал человека, нарушившего правила поведения в суде.

Дело Ассанжа

Основателя WikiLeaks в 2010 году в Швеции обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, этим летом в Стокгольме объявили, что не будут добиваться экстрадиции.

Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы, а суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Соединенные Штаты.