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СМИ: в Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
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РИА Новости

СМИ: в Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

14:47 19.12.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции, Греция
Сотрудники полиции, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 19 дек – РИА Новости. Греческая полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантов, которые перекрыли дороги и стали забрасывать полицейских камнями возле центра приема и идентификации мигрантов у городка Вати на острове Самос, сообщает местное издание Samos24.
В лагере, рассчитанном на 648 человек, по данным на 17 декабря находились 7497 мигрантов.
В четверг рано утром примерно 300 мигрантов из Африки блокировали движение на дороге вблизи лагеря, стали выкрикивать лозунги, требуя вывезти их с острова. Мигранты разломали пластиковые кабины туалетов, а затем начали забрасывать камнями полицейских.
"Подразделения полицейских, находившиеся вблизи лагеря, вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу", - сообщает издание.
Мэрия Восточного Самоса решила закрыть несколько детских садов и школ из-за слезоточивого газа и сложной ситуации в регионе.
Мэр Восточного Самоса Йоргос Стантзос 17 декабря выгнал с центральной площади Пифагора мигрантов, заявив, что они оккупировали все и не дают людям отметить праздник. Видео, на котором мэр с использованием нецензурной лексики выгоняет мигрантов, опубликовали многие греческие СМИ, обвинив мэра в расизме.
Градоначальник заявил, что молодые люди вместе "с представителями неправительственных организаций сомнительного происхождения" захватили площадь, потребовалось вмешательство полиции. По его словам, мигранты затем вернулись и разбили пять машин. При этом они не выдвигают никаких требований, у них не было лозунгов, подытожил Стантзос.
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АфрикаГрецияАфиныВ мире
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