СМИ: в Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

АФИНЫ, 19 дек – РИА Новости. Греческая полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантов, которые перекрыли дороги и стали забрасывать полицейских камнями возле центра приема и идентификации мигрантов у городка Вати на острове Самос, сообщает Греческая полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантов, которые перекрыли дороги и стали забрасывать полицейских камнями возле центра приема и идентификации мигрантов у городка Вати на острове Самос, сообщает местное издание Samos24

В лагере, рассчитанном на 648 человек, по данным на 17 декабря находились 7497 мигрантов.

В четверг рано утром примерно 300 мигрантов из Африки блокировали движение на дороге вблизи лагеря, стали выкрикивать лозунги, требуя вывезти их с острова. Мигранты разломали пластиковые кабины туалетов, а затем начали забрасывать камнями полицейских.

"Подразделения полицейских, находившиеся вблизи лагеря, вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу", - сообщает издание.

Police fire tear gas in clashes with refugees in Samos https://t.co/IRXihD30cs pic.twitter.com/WvGMSsUjiv — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) December 19, 2019

Мэрия Восточного Самоса решила закрыть несколько детских садов и школ из-за слезоточивого газа и сложной ситуации в регионе.

Мэр Восточного Самоса Йоргос Стантзос 17 декабря выгнал с центральной площади Пифагора мигрантов, заявив, что они оккупировали все и не дают людям отметить праздник. Видео, на котором мэр с использованием нецензурной лексики выгоняет мигрантов, опубликовали многие греческие СМИ, обвинив мэра в расизме.