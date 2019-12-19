В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом

ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Возможной причиной того, что над хранящимся в музее фрагментом Челябинского метеорита самопроизвольно поднялся купол, могли стать радиосигналы, совпавшие с сигналом от пульта управления куполом, заявил РИА Новости директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский.
По его словам, причина может быть либо технической, либо электронной, либо это радиосигналы.
"В качестве фантастической версии я допускаю такую: вокруг нас сейчас много радиосигналов и, допустим, впервые за шесть лет такой сигнал совпал с тем сигналом, который исходит от пульта. И это был сильный сигнал, раз дошло до этого (поднятия купола. — Прим. ред.). Конечно, эта возможность миллиардная и больше, но теоретически такое возможно", — сказал собеседник агентства.
18 декабря, 01:32Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
По его мнению, самозапуститься механизмы не могут, скачка напряжения в тот день не было, как и землетрясения или какого-то механического воздействия.
Инцидент с куполом произошел 14 декабря. Как объяснил тогда Богдановский, купол управляется только с пульта, причем для этого нужно подойти к метеориту не более чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров. Директор отметил, что технической ошибки специалисты не обнаружили, но допустил, что возможен технический сбой.
13 февраля 2018, 17:08РИА НаукаУченый объяснил, почему челябинский метеорит до сих пор опасен
Жители Челябинской области 15 февраля 2013 года наблюдали в небе очень яркий болид, а затем испытали удар воздушной волны, похожий на звук сильного взрыва. Фрагменты метеорита находили в окрестностях озера Чебаркуль, а самый большой — более 600 килограммов — подняли из воды. Сейчас он хранится в челябинском историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом.