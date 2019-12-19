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В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
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РИА Новости

В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом

14:45 19.12.2019 (обновлено: 16:02 19.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкМетеорит в Краеведческом музее в Челябинске
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Возможной причиной того, что над хранящимся в музее фрагментом Челябинского метеорита самопроизвольно поднялся купол, могли стать радиосигналы, совпавшие с сигналом от пульта управления куполом, заявил РИА Новости директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский.
По его словам, причина может быть либо технической, либо электронной, либо это радиосигналы.

"В качестве фантастической версии я допускаю такую: вокруг нас сейчас много радиосигналов и, допустим, впервые за шесть лет такой сигнал совпал с тем сигналом, который исходит от пульта. И это был сильный сигнал, раз дошло до этого (поднятия купола. — Прим. ред.). Конечно, эта возможность миллиардная и больше, но теоретически такое возможно", — сказал собеседник агентства.

Видео самопроизвольного поднятия защитного купола над челябинским метеоритом
18 декабря, 01:32
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
По его мнению, самозапуститься механизмы не могут, скачка напряжения в тот день не было, как и землетрясения или какого-то механического воздействия.
Инцидент с куполом произошел 14 декабря. Как объяснил тогда Богдановский, купол управляется только с пульта, причем для этого нужно подойти к метеориту не более чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров. Директор отметил, что технической ошибки специалисты не обнаружили, но допустил, что возможен технический сбой.
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Исторический музей Южного УралаКосмос - РИА НаукаЧелябинск
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