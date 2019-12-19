В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом

"В качестве фантастической версии я допускаю такую: вокруг нас сейчас много радиосигналов и, допустим, впервые за шесть лет такой сигнал совпал с тем сигналом, который исходит от пульта. И это был сильный сигнал, раз дошло до этого (поднятия купола. — Прим. ред.). Конечно, эта возможность миллиардная и больше, но теоретически такое возможно", — сказал собеседник агентства.