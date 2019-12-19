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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:43+0300
https://ria.ru/20191219/1562591489.html
Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/12/1562591252_0:128:3079:1859_1036x0_80_0_0_128ea198750b7be03c6d4c3d2c696d0a.jpg
РИА Новости

Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков

14:43 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин напомнил киевскому журналисту о происхождении танков, которые находятся на вооружении Украины.
Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России". "Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил представитель украинского информационного агентства.
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду. "72-е машины или 34-е?", - спросил он. На что журналист ответил, что на Украине "основной танк - Т-64, произведенный в Харькове".
"Т-64, ну это советская машина", - завершил дискуссию президент.
Т-34 - советский средний танк, самый массовый в период Великой Отечественной войны. Т-72 - также советского производства, на базе которого были созданы украинские боевые машины БТС-5Б. Т-64 - советский танк, разработанный заводом транспортного машиностроения в Харькове в 1960-х гг.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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