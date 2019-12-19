Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков

Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России". "Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил представитель украинского информационного агентства.