Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин напомнил киевскому журналисту о происхождении танков, которые находятся на вооружении Украины.
Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России". "Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил представитель украинского информационного агентства.
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду. "72-е машины или 34-е?", - спросил он. На что журналист ответил, что на Украине "основной танк - Т-64, произведенный в Харькове".
"Т-64, ну это советская машина", - завершил дискуссию президент.
Т-34 - советский средний танк, самый массовый в период Великой Отечественной войны. Т-72 - также советского производства, на базе которого были созданы украинские боевые машины БТС-5Б. Т-64 - советский танк, разработанный заводом транспортного машиностроения в Харькове в 1960-х гг.
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