Путин прокомментировал взыскание трех миллиардов долларов c "Газпрома"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин , комментируя решение стокгольмского арбитража, обязавшее "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" 3 миллиардов долларов, напомнил об аналогичном долге Украины перед Россией по евробондам.

"Вы сказали по поводу трех миллиардов. Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - 3 миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", - сказал глава РФ, отвечая на вопрос в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже.