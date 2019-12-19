2019-12-19T14:42+0300
2019-12-19T14:42+0300
https://ria.ru/20191219/1562591131.html
Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
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РИА Новости
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РИА Новости
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Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса.
2019-12-19T14:42+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14166809&type=mp4
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Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса.
"Они просто за горло меня там взяли все втроем, а представители республик отказывались это делать, - продолжал президент РФ.