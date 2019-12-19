Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T14:42+0300
https://ria.ru/20191219/1562591131.html
Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
https://cdn23.img.ria.ru/images/156259/02/1562590224_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f50a511d056734f7ab0e29cb4026e85e.jpg
РИА Новости
Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса.
2019-12-19T14:42+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14166809&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/02/1562590224_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_84aeb6aa9a6afc13180f0a6a2365adec.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156259/02/1562590224_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_5f08af318c69f1bedd89a7ce300a7493.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/02/1562590224_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_481e20be35bc593fac5458f52776277c.jpg
PT2M20S

Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске

14:42 19.12.2019
26646
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса.
"Они просто за горло меня там взяли все втроем, а представители республик отказывались это делать, - продолжал президент РФ.
651047513
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинВидео
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос о решении проблемы Донбасса силовым путем
Пассажирский поезд на вокзале в Луганске
ЛНР намерена восстановить железнодорожное сообщение с Россией
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше
Кадры с места стрельбы на Кузнецком мосту
Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
Путин и журналисты говорили на разных языках
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Автомобили полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Новый расклад: каким будет договор о газовом транзите
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
Лента новостейМолния