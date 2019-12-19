Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске

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Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса.