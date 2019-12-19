Кузнецова обратилась в Кабмин по вопросу обеспечения детей лекарствами

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в правительство РФ по вопросу обеспечения детей лекарственными препаратами в больницах и аптеках, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Кузнецова сообщала, что подготовила соответствующее обращение в правительство и отметила, что обсудила эту проблему с экспертами, пациентским и родительским сообществами. Омбудсмен также отмечала рост числа обращений от родителей, связанных с использованием в лечении детей воспроизведенных лекарственных препаратов - "дженериков".
"Сразу несколько вопросов, которые являются сейчас наиболее актуальными в связи с теми обращениями, которые поступили в аппарат уполномоченного. Мы провели несколько совещаний с докторами, с экспертами, с родителями, и в итоге мы обращаемся по поводу необходимости обеспечения лекарственными препаратами детей - спинразой, обеспечения лекарственными препаратами детей с онкологическими заболеваниями", - сказала Кузнецова журналистам.
Омбудсмен добавила, что в письме также содержится возможность обсуждения постепенного перехода на российские препараты для поддержки отечественного производителя. Она подчеркнула, что ряд рекомендаций в субъектах РФ даны Минздравом РФ уже сейчас. При этом, по ее словам, обращение требует рассмотрения не только в министерстве здравоохранения, но и в Минфине и Минпромторге.