Кузнецова обратилась в Кабмин по вопросу обеспечения детей лекарствами

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в правительство РФ по вопросу обеспечения детей лекарственными препаратами в больницах и аптеках, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Кузнецова сообщала, что подготовила соответствующее обращение в правительство и отметила, что обсудила эту проблему с экспертами, пациентским и родительским сообществами. Омбудсмен также отмечала рост числа обращений от родителей, связанных с использованием в лечении детей воспроизведенных лекарственных препаратов - "дженериков".

"Сразу несколько вопросов, которые являются сейчас наиболее актуальными в связи с теми обращениями, которые поступили в аппарат уполномоченного. Мы провели несколько совещаний с докторами, с экспертами, с родителями, и в итоге мы обращаемся по поводу необходимости обеспечения лекарственными препаратами детей - спинразой, обеспечения лекарственными препаратами детей с онкологическими заболеваниями", - сказала Кузнецова журналистам.