Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром , заявил президент РФ Владимир Путин

"Ситуация нам, конечно, известная, нам известно, что с обеими конфликтующими сторонами разные страны поддерживают отношения и уровень этих отношений различный. Мы, российская сторона, в контакте и с правительством господина Сарраджа, мы в контакте с маршаллом Хафтаром. Мы понимаем, что это очень острый вопрос, но вы так же хорошо знаете тех, кто довел до этого состояния", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве.

Президент отметил, что Россия была против использования Западом в Ливии вооруженных сил. "Резолюция СБ, которая была принята по этому поводу, запрещала бывшему руководителю Ливии (Муаммару) Каддафи применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил. Вместо этого коалиция Запада начала применять свою авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию СБ ООН", - сказал Путин.