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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:07+0300
https://ria.ru/20191219/1562590779.html
Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/94/1562589455_0:0:2915:1641_1036x0_80_0_0_e80e3cfc8f276b3f979f10676635a700.jpg
РИА Новости

Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

14:38 19.12.2019 (обновлено: 16:07 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, и власти не готовят и даже не обсуждают никаких реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли готовится новая пенсионная реформа и почему государство раз в несколько лет меняет правила пенсионной системы.
"Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите", - добавил президент.
ЦБ и Минфин представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. ГПП призван помочь россиянам сформировать дополнительную негосударственную пенсию с помощью налоговых льгот.
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Пенсионные взносы граждан в систему в пределах 6% от заработной платы предлагается освободить от НДФЛ. Законопроект предусматривает и стимулирующую льготу по налогу на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих работников.
Предполагается, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинРоссияОбщество
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