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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:37+0300
https://ria.ru/20191219/1562590682.html
Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских
https://cdn22.img.ria.ru/images/156080/65/1560806536_0:49:1860:1095_1036x0_80_0_0_261043801b233f9b84e5291239dad7f1.jpg
РИА Новости

Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

14:37 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Голунов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.
"Следователь подтвердил, что уголовное дело возбуждено. По его словам, это решение принято вчера", - отметил адвокат. Другие подробности следователь, по его словам, уточнять не стал.
О возбуждении уголовного дела сегодня рассказал президент Владимир Путин. По его словам, из-за этой истории пять сотрудников МВД уволили из органов, "против них против всех возбуждены уголовные дела".
Скандал разразился в начале лета. Изначально полиция объявила, что у репортера нашли наркотики, и опубликовала фото "нарколаборатории", которая якобы была обустроена дома у Голунова.
Однако вскоре выяснилось, что фото, по заявлению полиции, опубликовали случайно и оно не относится к Голунову. Через несколько дней лично глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты "в связи с недоказанностью", а ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.
Сам журналист с самого начала утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, и подал в связи с этим заявление в СК РФ. До последнего времени дело расследовалось в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых не было.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
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