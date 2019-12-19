Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.

"Следователь подтвердил, что уголовное дело возбуждено. По его словам, это решение принято вчера", - отметил адвокат. Другие подробности следователь, по его словам, уточнять не стал.

О возбуждении уголовного дела сегодня рассказал президент Владимир Путин . По его словам, из-за этой истории пять сотрудников МВД уволили из органов, "против них против всех возбуждены уголовные дела".

Скандал разразился в начале лета. Изначально полиция объявила, что у репортера нашли наркотики, и опубликовала фото "нарколаборатории", которая якобы была обустроена дома у Голунова.

Однако вскоре выяснилось, что фото, по заявлению полиции, опубликовали случайно и оно не относится к Голунову. Через несколько дней лично глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты "в связи с недоказанностью", а ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.