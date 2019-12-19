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В Саратове водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми
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РИА Новости

В Саратове водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми

14:36 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 19 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автомобиль в четверг в Саратове сбил женщину и двоих детей, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
"В результате наезда автомобиля госпитализированы три человека. Двоих детей в состоянии средней степени тяжести в одно из лечебных учреждений госпитализировали сотрудники реанимационной бригады областной службы спасения. Женщина также в состоянии средней степени тяжести госпитализирована бригадой скорой помощи в лечебное учреждение. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Как пояснили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, ДТП произошло в 13.15 (12.15 мск) напротив дома 16 по улице Клочкова, автомобиль сбил женщину.
"По предварительным данным, 29-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на 38-летнюю пешехода-женщину, которая госпитализирована в лечебное учреждение. Обстоятельства уточняются", - сказали в пресс-службе.
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