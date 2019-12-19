В Саратове водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми

"В результате наезда автомобиля госпитализированы три человека. Двоих детей в состоянии средней степени тяжести в одно из лечебных учреждений госпитализировали сотрудники реанимационной бригады областной службы спасения. Женщина также в состоянии средней степени тяжести госпитализирована бригадой скорой помощи в лечебное учреждение. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.