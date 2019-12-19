Лавров подробно обсудил с главой МИД Японии тему мирного договора

"Подробно обменялись мнениями о проблеме мирного договора. У нас есть четкие указания президента России и премьер-министра Японии ускорить работу над мирным договором на базе декларации 1956 года, которая, как известно, является неотъемлемой частью международного правового закрепления итогов Второй мировой войны", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии.

"С учетом хорошо известных позиций сторон мы поручили нашим заместителям, которые курируют двусторонние отношения, подробно обсудить, как можно сближать наши подходы", - добавил глава МИД РФ.

По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.